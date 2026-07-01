Découverte du Jardin des Plantes, Jardin des Plantes, Nantes

Informations pratiques

Découverte du Jardin des Plantes Jeudi 27 août, 10h00 Jardin des Plantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T10:00:00+02:00 – 2026-08-27T11:30:00+02:00

Fin : 2026-08-27T10:00:00+02:00 – 2026-08-27T11:30:00+02:00

Apprenez les différences entre un jardin à la française et un jardin à l’anglaise et profitez-en pour vous arrêter sur quelques arbres remarquables ainsi que dans l’une des serres. Vous en découvrirez toutes les particularités.

Visite proposée par Schéhérazade Aissani Trisson, animatrice nature.

Jardin des Plantes Rue Stanislas Baudry, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/balades-estivales-decouverte-du-jardin-des-plantes »}]

Visite organisée dans le cadre des balades estivales patrimoniales Été2026 Jardin des Plantes

Rodolphe Delaroque – Nantes Métropole