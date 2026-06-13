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Découverte du Jardin du Mixt Jardin du Mixt Nantes

Découverte du Jardin du Mixt Jardin du Mixt Nantes

Découverte du Jardin du Mixt Jardin du Mixt Nantes jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Jardin du Mixt

Adresse : 84 Rue Général Buat

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 10:00

Tarif : Jauge limitée à 20 personnesVisite sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-16 10:00 – 11:30
Gratuit : oui Jauge limitée à 20 personnesVisite sur inscription Tout public 

Ce jardin, conçu par l’atelier Roberta, est pensé pour être agréable toute l’année : attrayant en hiver grâce à des plantes persistantes et des floraisons précoces, puis particulièrement beau et fleuri au printemps.???? Visite proposée par Louise Pavageau, animatrice nature, et Lisa Surault, chargée d’animation de Mixt.

Jardin du Mixt Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
https://my.weezevent.com/decouverte-du-jardin-mixt


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