Découverte du Jardin du Mixt Jardin du Mixt Nantes
Découverte du Jardin du Mixt Jardin du Mixt Nantes jeudi 16 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-16 10:00 – 11:30
Gratuit : oui Jauge limitée à 20 personnesVisite sur inscription Tout public
Ce jardin, conçu par l’atelier Roberta, est pensé pour être agréable toute l’année : attrayant en hiver grâce à des plantes persistantes et des floraisons précoces, puis particulièrement beau et fleuri au printemps.???? Visite proposée par Louise Pavageau, animatrice nature, et Lisa Surault, chargée d’animation de Mixt.
Jardin du Mixt Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
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