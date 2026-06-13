Découverte du Jardin Extraordinaire Le Jardin Extraordinaire Nantes
Découverte du Jardin Extraordinaire Le Jardin Extraordinaire Nantes jeudi 9 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-09 10:00 – 11:30
Gratuit : oui Jauge limitée à 20 personnesVisite sur inscription Tout public
Une balade dépaysante dans un univers végétal original, entre falaise et cascade. Une immersion pour découvrir l’histoire de ce jardin, ses plantes remarquables et son bassin naturel.???? Visite proposée par Louise Pavageau, animatrice nature et Florian Tessier-Brochard, guide-conférencier
Le Jardin Extraordinaire Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/le-jardin-extraordinaire https://my.weezevent.com/balades-estivales-decouverte-du-jardin-extraordinaire
Afficher la carte du lieu Le Jardin Extraordinaire et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- PRIDE 2026 – La soirée officielle à Nantes !, Warehouse, Nantes 14 juin 2026
- La Pride 2026 au Warehouse, Warehouse, Nantes 14 juin 2026
- Ciné-concert « LA LA LAND » Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes 14 juin 2026
- EXPO : « EXPRESSION(S) DÉCOLONIALE(S) #4 » Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes 14 juin 2026
- Concert de fin d’année – Chorale les voix en Nord Salle festive Nantes Erdre Nantes 14 juin 2026