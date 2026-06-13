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Découverte du Jardin Extraordinaire Le Jardin Extraordinaire Nantes

Découverte du Jardin Extraordinaire Le Jardin Extraordinaire Nantes

Découverte du Jardin Extraordinaire Le Jardin Extraordinaire Nantes jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Le Jardin Extraordinaire

Adresse : 1 Rue Joseph Cholet

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 10:00

Tarif : Jauge limitée à 20 personnesVisite sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-09 10:00 – 11:30
Gratuit : oui Jauge limitée à 20 personnesVisite sur inscription Tout public 

Une balade dépaysante dans un univers végétal original, entre falaise et cascade. Une immersion pour découvrir l’histoire de ce jardin, ses plantes remarquables et son bassin naturel.???? Visite proposée par Louise Pavageau, animatrice nature et Florian Tessier-Brochard, guide-conférencier

Le Jardin Extraordinaire Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/le-jardin-extraordinaire https://my.weezevent.com/balades-estivales-decouverte-du-jardin-extraordinaire


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