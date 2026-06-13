Découverte du Jardin Extraordinaire Le Jardin Extraordinaire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-09 10:00 – 11:30

Gratuit : oui Jauge limitée à 20 personnesVisite sur inscription Tout public

Une balade dépaysante dans un univers végétal original, entre falaise et cascade. Une immersion pour découvrir l’histoire de ce jardin, ses plantes remarquables et son bassin naturel.???? Visite proposée par Louise Pavageau, animatrice nature et Florian Tessier-Brochard, guide-conférencier

Le Jardin Extraordinaire Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/le-jardin-extraordinaire https://my.weezevent.com/balades-estivales-decouverte-du-jardin-extraordinaire



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