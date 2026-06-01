Cavarc

Découverte du jardin-forêt de Michel Diebold

Cavarc Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 16:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot invite des jardiniers.ères passionné.es à ouvrir leur jardin pour partager et faire découvrir leur amour de la nature et leurs pratiques respectueuses de l’environnement.

Réservation obligatoire.

Organisé par le CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot dans le cadre de la 14e édition de l’événement national “Bienvenue dans mon jardin au naturel”. Venez échanger avec des jardiniers.ères passionné.es qui vous feront découvrir leur amour de la nature et leurs pratiques respectueuses de l’environnement !

Il y a près de 5 ans, Michel Diebold a fait naître sur une ancienne prairie d’une hectare, un véritable jardin forêt.

Aujourd’hui parvenu à maturité, ce lieu vivant abrite de nombreux fruitiers aux variétés connues et rares ainsi que des arbres architectes. A leurs pieds, prospèrent lianes et plantes potagères. Dans ce jardin forêt, la biodiversité s’exprime pleinement. et offre un paysage sonores et olfactif qui varie au fil des saisons !

Pensez à prévoir des chaussures fermées et des vêtements adaptés à la météo.

Réservation obligatoire. .

Cavarc 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 73 34 contact@cpie47.fr

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English : Découverte du jardin-forêt de Michel Diebold

The CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot invites passionate gardeners to open their gardens and share their love of nature and environmentally-friendly practices.

Reservations required.

L’événement Découverte du jardin-forêt de Michel Diebold Cavarc a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Coeur de Bastides