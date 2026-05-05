Découverte du labyrinthe de Merville pour les scolaires, Labyrinthe de Merville, Merville

Découverte du labyrinthe de Merville pour les scolaires Vendredi 5 juin, 10h30 Labyrinthe de Merville Haute-Garonne

Pour les groupes scolaires, à partir de 20 personnes payantes.

Un tarif préférentiel de groupe est appliqué.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Le Labyrinthe du château de Merville vous invite à vivre un jeu scénarisé au cœur d’un somptueux labyrinthe du XVIIIᵉ siècle.

Acteurs de votre visite, partez sur les traces du Petit Chaperon rouge, de la Reine des neiges ou encore du Petit Poucet, et redécouvrez ces grands récits dans un cadre historique d’exception.

Apprendre en s’amusant, explorer en famille, se laisser surprendre par les détours du labyrinthe : telle est l’aventure proposée au château de Merville.

Labyrinthe de Merville 31330 Merville Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie 05 61 85 32 34 https://www.labyrinthedemerville.com/ https://www.facebook.com/chateauetlabyrinthedemerville;https://www.instagram.com/chateaudemerville/;https://www.tiktok.com/@chateaudemerville Situé à 20 km de Toulouse, le Château de Merville et son parc constituent un témoignage unique de l’architecture et de l’art des jardins du XVIIIe siècle, en Midi-Pyrénées. Le Château et son parc sont classés au titre des Monuments Historiques et le Labyrinthe labellisé “Jardin Remarquable”.

Contrsuit en 1743 par le marquis de Chalvet, le château passe à son fils André-Antoine, qui, bien que jeté en prison sous la Terreur, parvient à garder sa tête mais aussi son château ! Par chance, Merville conserve son ameublement et son décor. La petite-fille d’André-Antoine fait entrer Merville dans la famille Villèle, puis la maison passe par héritage au marquis de Beaumont du Repaire dont descendent les actuels propriétaires.

Aujourd’hui, il existe de manière de découvrir les lieux : le Parcours Enigma, pour arpenter le labyrinthe en résolvant des énigmes sur le thème de Contes & Légendes, ou bien le Parcours Château, pour suivre une visite guidée du Château et se balader dans le labyrinthe historique. Un grand parking est à disposition au niveau de l’accueil en bas du parc, chemin de Grande Borde.

Pour les personnes à mobilité réduite, il est également possible de se rendre directement en haut du parc, au niveau du château, à condition d’en informer notre équipe.

Rendez-vous aux jardins

©Château de Merville