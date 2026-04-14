Découverte du marbre de Sarrancolin à Ilhet, 65410 Sarrancolin, Sarrancolin

Découverte du marbre de Sarrancolin à Ilhet Samedi 27 juin, 10h00 65410 Sarrancolin Hautes-Pyrénées

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Au cours d’une balade entre les deux villages, vous découvrirez les marbres de Beyrède et Ilhet qui sont considérés comme les plus beaux marbres de France. Cette visite s’achèvera avec la découverte de l’Atelier des Marbres à Ilhet.

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Découverte du patrimoine marbrier sur les deux villages de Sarrancolin et Ilhet