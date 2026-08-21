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Découverte du métier de bottier, Maison de pays du Trièves, Clelles

samedi 19 septembre 2026 · Maison de pays du Trièves · Clelles

Découverte du métier de bottier, Maison de pays du Trièves, Clelles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Maison de pays du Trièves
Adresse
ZA de la Croizette 38930 Clelles
Ville
38930 Clelles
Département
Isère

Découverte du métier de bottier Samedi 19 septembre, 11h00, 14h00, 15h30 Maison de pays du Trièves Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Venez découvrir les savoir-faire et techniques du métier de Cordonnier Bottier au fil d’une discussion avec Marie, de l’atelier artisanal « Soupçon, la chaussure philosophe ».
Au fil de la présentation, découvrez les mystères de cet objet du quotidien qu’est la chaussure, en équilibre entre ergonomie, usage, résistance et esthétique, ainsi que le monde du cuir qui l’entoure.
Une invitation à mieux connaître les savoir-faire qui se cachent derrière une chaussure.
Trois créneaux horaire d’une demi-heure qui seront suivis de la présentation du fascinant métier de luthier, à travers un échange avec Avedik Lutherie !

Maison de pays du Trièves ZA de la Croizette 38930 Clelles Clelles 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 06 88 68 68 27 https://www.soupcon-lachaussurephilosophe.fr/ A 5min à pieds:
Bus Ligne T95 – Arrêt Clelles Gare SNCF
Train – Gare SNCF Clelles
Venez découvrir les savoir-faire et techniques du métier de Cordonnier Bottier au fil d’une discussion avec Marie, de l’atelier artisanal « Soupçon, la chaussure philosophe ».

©Vue d’ici

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