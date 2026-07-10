Informations pratiques

Soorts-Hossegor

Découverte du métier d’ostréiculteur avec Alexandre

Avenue du Touring Club de France Soorts-Hossegor Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 16:00:00

fin : 2026-07-24 17:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Découverte du métier d’ostréiculteur à Hossegor avec Alexandre

Découverte du métier d’ostréiculteur à Hossegor avec Alexandre Charpentier

Tous les Vendredis de juillet de 16h à 17h et Lundis du mois août de 10h30 à 11h30

Lac d’Hossegor devant la cabane ostréicole Alexandre Charpentier

Tarif 15 € par personne

Tarif enfant (-14ans) 5€

Plongez dans l’univers passionnant de l’ostréiculture au cœur du lac marin d’Hossegor ! Partez à la rencontre de Corentin Nicolas, ostréiculteur local qui vous partagera les secrets de son métier

Présentation du cycle de vie de l’huître

Techniques de culture et savoir-faire traditionnel

Histoire des huîtres à Hossegor et de leur implantation au fond du lac

Une expérience authentique, au plus près de la nature et du terroir local, ponctuée par une dégustation d’huîtres fraîches, directement issues de la production locale.

Réservation obligatoire — Places limitées .

Avenue du Touring Club de France Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 79 00 tourisme@hossegor.fr

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English : Découverte du métier d’ostréiculteur avec Alexandre

Discover the profession of oyster farmer in Hossegor with Alexandre

L’événement Découverte du métier d’ostréiculteur avec Alexandre Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Hossegor