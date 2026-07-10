Découverte du métier d’ostréiculteur avec Alexandre Soorts-Hossegor
vendredi 10 juillet 2026 · Soorts-Hossegor
Informations pratiques
Soorts-Hossegor
Découverte du métier d’ostréiculteur avec Alexandre
Avenue du Touring Club de France Soorts-Hossegor Landes
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 16:00:00
fin : 2026-07-24 17:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31
Découverte du métier d’ostréiculteur à Hossegor avec Alexandre
Découverte du métier d’ostréiculteur à Hossegor avec Alexandre Charpentier
Tous les Vendredis de juillet de 16h à 17h et Lundis du mois août de 10h30 à 11h30
Lac d’Hossegor devant la cabane ostréicole Alexandre Charpentier
Tarif 15 € par personne
Tarif enfant (-14ans) 5€
Plongez dans l’univers passionnant de l’ostréiculture au cœur du lac marin d’Hossegor ! Partez à la rencontre de Corentin Nicolas, ostréiculteur local qui vous partagera les secrets de son métier
Présentation du cycle de vie de l’huître
Techniques de culture et savoir-faire traditionnel
Histoire des huîtres à Hossegor et de leur implantation au fond du lac
Une expérience authentique, au plus près de la nature et du terroir local, ponctuée par une dégustation d’huîtres fraîches, directement issues de la production locale.
Réservation obligatoire — Places limitées .
Avenue du Touring Club de France Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 79 00 tourisme@hossegor.fr
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English : Découverte du métier d’ostréiculteur avec Alexandre
Discover the profession of oyster farmer in Hossegor with Alexandre
L’événement Découverte du métier d’ostréiculteur avec Alexandre Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Hossegor
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