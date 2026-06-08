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Découverte du milieu forestier Larrau

Découverte du milieu forestier Larrau

Découverte du milieu forestier Larrau jeudi 6 août 2026.

Adresse : Chalets d'Iraty

Ville : 64560 Larrau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 46 46 Tarif réduit

Larrau

Découverte du milieu forestier

Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 46 – 46 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 14:00:00
fin : 2026-08-06 16:30:00

Date(s) :
2026-08-06

Accompagné d’un technicien de l’ONF (Office National de Forêts), partez au sein de la forêt d’Iraty et découvrez toute la richesse de sa flore.
Sur réservation. À partir de 8 ans.   .

Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28 

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English : Découverte du milieu forestier

L’événement Découverte du milieu forestier Larrau a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Pays Basque

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