Découverte du moulin de la Plataine, Moulin de la Plataine, Bourcefranc-le-Chapus

Découverte du moulin de la Plataine 27 et 28 juin Moulin de la Plataine Charente-Maritime

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Visites commentées gratuites d’un moulin à vent du début du 17ème siècle. Vente de brioches cuites au four à bois du moulin.

Moulin de la Plataine 17560 Bourcefranc le Chapus Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Découverte du fonctionnement d’un moulin à vent

ville de Bourcefranc le Chapus