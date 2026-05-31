Découverte du moulin de la Plataine, Moulin de la Plataine, Bourcefranc-le-Chapus
Découverte du moulin de la Plataine, Moulin de la Plataine, Bourcefranc-le-Chapus samedi 27 juin 2026.
Découverte du moulin de la Plataine 27 et 28 juin Moulin de la Plataine Charente-Maritime
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
Visites commentées gratuites d’un moulin à vent du début du 17ème siècle. Vente de brioches cuites au four à bois du moulin.
Moulin de la Plataine 17560 Bourcefranc le Chapus Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Découverte du fonctionnement d’un moulin à vent
ville de Bourcefranc le Chapus
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