Bourcefranc-le-Chapus

Spectacle de danse La Télévision

Le Sémaphore 55 Avenue Jean Jeaurès Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

Cette année, notre gala vous plonge au cœur du petit écran !

Préparez-vous à zapper de scène en scène comme avec votre télécommande.

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Le Sémaphore 55 Avenue Jean Jeaurès Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 45 00 26 compagnieartdanse@gmail.com

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English : La Télévision dance show

This year, our gala plunges you into the heart of the small screen!

Get ready to zap from scene to scene as if with your remote control.

L’événement Spectacle de danse La Télévision Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes