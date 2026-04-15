Découverte du Musée de La Cour d’Or de nuit, Musée de Metz – La Cour d’Or, Metz

Découverte du Musée de La Cour d’Or de nuit Samedi 23 mai, 19h30 Musée de Metz – La Cour d’Or Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Dans le cadre de la nuit européenne des musées, le Musée de La Cour d’Or ouvre ses portes pour une nocturne exceptionnelle ! Que vous fassiez une déambulation libre ou que vous interpeliez nos chargées de médiation présentes en salle, venez (re)découvrir nos collections sous une lumière nouvelle.

Musée de Metz – La Cour d’Or 2 rue du haut poirier, 57000 Metz, France Metz 57000 Bellecroix Moselle Grand Est 0387201320 https://musee.metzmetropole.fr Les salles du musée d’histoire et d’archéologie regroupent des collections issues du patrimoine local de l’Antiquité jusqu’à la Renaissance. Des ensembles d’exception illustrent la période gallo-romaine : les thermes antiques, des stèles funéraires sculptées, une colonne à l’anguipède, un autel dédié à Mithra, de nombreux objets de la vie quotidienne ; le département médiéval illustre environ un millénaire d’art et d’histoire. On peut admirer : les tombes mérovingiennes, la statuaire présentée dans le Grenier de Chèvremont, les trésors médiévaux de la salle de l’an Mil, le chancel de l’église Saint Pierre aux Nonnains. La collection d’architecture révèle des vestiges civils et religieux dans un cadre atypique. Le visiteur doit également remarquer les éléments du décor intérieur comme les plafonds peints et le mobilier. La collection de beaux-arts réunit de nombreuses œuvres issues de mouvements artistiques différents : les œuvres de plusieurs écoles européennes (française, allemande, flamande, hollandaise) s’étendant du XVIe au XXe siècle, les œuvres des artistes de l’École de Metz. En voiture : Depuis l’autoroute A31, sortir à Metz Centre. Possibilité de stationnement aux parkings Cathédrale et Saint Jacques. En bus : Mettis et lignes Lianes 1 à 5 – Arrêt République (600 m du musée). Liane 3 – Arrêt St-Georges (150 m du musée). Navette gratuite N83 CITY – Arrêt Place d’Armes (200 m du musée). Navette gratuite N81 CITY – Arrêt Musée de La Cour d’Or.

Dans le cadre de la nuit européenne des musées, le Musée de La Cour d’Or ouvre ses portes pour une nocturne exceptionnelle ! Que vous fassiez une déambulation libre ou que vous interpeliez nos de en…

© L. Kieffer, Musée de La Cour d’Or – Metz Métropole