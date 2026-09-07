Découverte du musée Escoffier de l’Art Culinaire, Musée Escoffier de l’art culinaire, Villeneuve-Loubet

Informations pratiques

Découverte du musée Escoffier de l’Art Culinaire 19 et 20 septembre Musée Escoffier de l’art culinaire Alpes-Maritimes

Visite libre de 10h à 13h et de 14h à 18h. Réservation obligatoire pour les visites guidées (11h, 14h30, 16h) au 04 93 20 80 51. Gratuit dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez visiter la maison natale d’Auguste Escoffier, qui abrite depuis 60 ans le musée de l’art culinaire.

Musée Escoffier de l’art culinaire 3 Rue Auguste Escoffier, 06270 Villeneuve-Loubet, France Villeneuve-Loubet 06270 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493208051 http://www.musee-escoffier.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 93 20 80 51 »}] Créé en 1966 à l’initiative de Joseph Donon, l’un de ses fidèles disciples, ce Musée privé, géré par la Fondation Auguste Escoffier (reconnue d’utilité publique), seul Musée d’Art Culinaire en France, vous permettra de découvrir l’univers de la gastronomie. Autoroute sortie 47, direction Villeneuve-Loubet Village.

Venez découvrir la vie et l’œuvre d’Auguste Escoffier et l’ensemble des collections de cet unique Musée d’Art Culinaire en France Pour en savoir plus : www.musee-escoffier.com

P.Gauthey