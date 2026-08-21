L’atelier des modernes. Les menuiseries Barbéris dans les années 50-60, Villa Barbéris, Villeneuve-Loubet

Informations pratiques

L’atelier des modernes. Les menuiseries Barbéris dans les années 50-60 16 – 30 octobre Villa Barbéris Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T10:00:00+02:00 – 2026-10-16T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-30T10:00:00+01:00 – 2026-10-30T16:00:00+01:00

L’atelier des modernes

Les menuiseries Barbéris dans les années 1940-1960

Du 16 octobre au 22 novembre 2026, la Villa Barbéris accueille une exposition consacrée à l’histoire des menuiseries Barbéris et à leur place dans l’aventure industrielle et architecturale de l’après-guerre.

À partir du fonds d’archives conservé par la famille Barbéris – photographies, documents de chantier, correspondances, plans et témoignages – l’exposition retrace le parcours d’un atelier de menuiserie engagé dans les grands renouvellements de la Reconstruction et du modernisme. Elle met en lumière les collaborations nouées avec plusieurs figures majeures de l’architecture et de la création du XXe siècle : Guy Rottier, Le Corbusier, André Wogenscky, André Bruyère.

Au-delà de la seule histoire entrepreneuriale, l’exposition montre comment la menuiserie participe pleinement à l’invention architecturale. Fenêtres, pans de verre, aménagements intérieurs, mobilier intégré et dispositifs techniques deviennent les lieux d’un dialogue étroit entre architectes, artisans et artistes. L’atelier Barbéris apparaît ainsi comme un maillon essentiel d’une modernité construite, expérimentale et profondément collective.

Présentée à la Villa Barbéris, œuvre de Guy Rottier, l’exposition replace cette histoire locale dans le contexte plus large de la Reconstruction, de l’essor de l’architecture moderne et des transformations de l’habitat entre les années 1940 et 1960.

Elle est organisée dans le cadre des Journées nationales de l’architecture, avec le soutien de la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, en partenariat avec la Ville de Villeneuve-Loubet, les Archives municipales, l’Espace culturel André Malraux et plusieurs institutions patrimoniales et centres d’archives.

Du 16 octobre au 22 novembre 2026

Villa Barbéris — Villeneuve-Loubet

Villa Barbéris 2750 route nationale 7, 06270 Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet 06270 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur https://villa-b.org/category/nos-actualites/ Villa familiale dessinée par Guy Rottier sur le site des Menuiseries Barbéris Parkin du Parc de Vaugrenier à 50 mètres

L’atelier des modernes

©fondsbarbéris