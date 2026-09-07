Maïoun dei Granouïe, Maioun dei granouie, Villeneuve-Loubet

Informations pratiques

Maïoun dei Granouïe 19 et 20 septembre Maioun dei granouie Alpes-Maritimes

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’association Leï Granouïe vous fait découvrir le mode de vie des Villeneuvois du siècle dernier au travers de photos, d’objets, de récits et de témoignages.

Maioun dei granouie 22 chemin du pas de bonne heure, 06270 Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet 06270 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’association Leï Granouïe vous fait découvrir le mode de vie des Villeneuvois du siècle dernier au travers de photos, d’objets, de récits et de témoignages.

Commune de Villeneuve-Loubet