Maïoun dei Granouïe, Maioun dei granouie, Villeneuve-Loubet
samedi 19 septembre 2026 · Maioun dei granouie · Villeneuve-Loubet
Informations pratiques
Maïoun dei Granouïe 19 et 20 septembre Maioun dei granouie Alpes-Maritimes
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
L’association Leï Granouïe vous fait découvrir le mode de vie des Villeneuvois du siècle dernier au travers de photos, d’objets, de récits et de témoignages.
Maioun dei granouie 22 chemin du pas de bonne heure, 06270 Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet 06270 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
L’association Leï Granouïe vous fait découvrir le mode de vie des Villeneuvois du siècle dernier au travers de photos, d’objets, de récits et de témoignages.
Commune de Villeneuve-Loubet
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