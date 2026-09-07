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Exposition : Du Moyen Age à la Renaissance, une nouvelle façon de penser, salle Donon, Villeneuve-Loubet

samedi 19 septembre 2026 · salle Donon · Villeneuve-Loubet

Exposition : Du Moyen Age à la Renaissance, une nouvelle façon de penser, salle Donon, Villeneuve-Loubet

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
salle Donon
Adresse
87-27 Allée des Bugadières, 06270 Villeneuve-Loubet
Ville
06270 Villeneuve-Loubet
Département
Alpes-Maritimes
Tarif
Entrée libre

Exposition : Du Moyen Age à la Renaissance, une nouvelle façon de penser 19 et 20 septembre salle Donon Alpes-Maritimes

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’association François 1er vous propose de visiter leur exposition : « Du Moyen Age à la Renaissance une nouvelle façon de penser »

salle Donon 87-27 Allée des Bugadières, 06270 Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet 06270 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
L’association François 1er vous propose de visiter leur exposition : « Du Moyen Age à la Renaissance une nouvelle façon de penser »

Association François 1er Villeneuve-Loubet

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