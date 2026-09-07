Visite commentée de Marina Baie des Anges, Marina baie des anges, Villeneuve-Loubet

Informations pratiques

Visite commentée de Marina Baie des Anges 19 et 20 septembre Marina baie des anges Alpes-Maritimes

Places limitées, réservation obligatoire, rdv sur l’esplanade centrale en haut des marches

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Venez découvrir l’histoire de Marina Baie des Anges, fleuron de l’architecture du XXe siècle (visite commentée par un guide de l’Office de Tourisme)

Marina baie des anges Avenue Jean Marchand, 06270 Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet 06270 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 02 66 16 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.villeneuve-tourisme.com/agenda-et-actualite-de-villeneuve-loubet »}]

Venez découvrir l’histoire de Marina Baie des Anges (visite commentée par un guide de l’Office de Tourisme)

Commune de Villeneuve Loubet (Jean Louis PARIS)