Visite commentée du château de Vaugrenier, Château de Vaugrenier, Villeneuve-Loubet
samedi 19 septembre 2026 · Château de Vaugrenier · Villeneuve-Loubet
Informations pratiques
Visite commentée du château de Vaugrenier Samedi 19 septembre, 09h30, 10h45 Château de Vaugrenier Alpes-Maritimes
Tarif de 5€ (à partir de 11 ans), parking possible dans la propriété
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:45:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00
Partez à la découverte des jardins, de la chapelle ainsi que d’une partie des étages de cette demeure du XVIe siècle.
Horaires des visites : 9h30 et 10h45. Merci de se présenter 15min dans le début de la visite
Château de Vaugrenier 168 Allée Comtesse Elisabeth de Vanssay 06270 Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet 06270 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0492026616 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.villeneuve-tourisme.com/agenda-et-actualite-de-villeneuve-loubet »}]
Partez à la découverte des jardins, de la chapelle ainsi que d’une partie des étages de cette demeure du XVIe siècle.
Madame Leledan
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