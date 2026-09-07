AGENDA · Villeneuve-Loubet
Musée d’Histoire et d’Art de Villeneuve-Loubet, Musée d’Histoire et d’Art, Villeneuve-Loubet
samedi 19 septembre 2026 · Musée d'Histoire et d'Art · Villeneuve-Loubet
Informations pratiques
Musée d’Histoire et d’Art de Villeneuve-Loubet 19 et 20 septembre Musée d’Histoire et d’Art Alpes-Maritimes
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Exposition permanente : collection du Musée militaire
Exposition temporaire : « MAGRE – Liaisons Chromatic »
Musée d’Histoire et d’Art Rue de l’Hôtel de Ville (derrière la mairie) 06270 Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet 06270 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Exposition permanente : collection du Musée militaire
Ville de Villeneuve Loubet
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