Musée d’Histoire et d’Art de Villeneuve-Loubet, Musée d’Histoire et d’Art, Villeneuve-Loubet

Informations pratiques

Musée d’Histoire et d’Art de Villeneuve-Loubet 19 et 20 septembre Musée d’Histoire et d’Art Alpes-Maritimes

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Exposition permanente : collection du Musée militaire

Exposition temporaire : « MAGRE – Liaisons Chromatic »

Musée d’Histoire et d’Art Rue de l’Hôtel de Ville (derrière la mairie) 06270 Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet 06270 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Exposition permanente : collection du Musée militaire

Ville de Villeneuve Loubet