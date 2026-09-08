Eglise Saint-Marc, Eglise Saint-Marc, Villeneuve-Loubet

Informations pratiques

Eglise Saint-Marc 19 et 20 septembre Eglise Saint-Marc Alpes-Maritimes

Entrée libre en dehors des offices religieux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’association des Amis de Saint-Marc vous propose de visiter l’édifice et de découvrir les onze vitraux de l’église réalisés par Pier Le Colas entre 2001 et 2005 selon une technique du XIIe siècle.

Eglise Saint-Marc Place Jean Flory, 06270 Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet 06270 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’association des Amis de Saint-Marc vous propose de visiter l’édifice et de découvrir les onze vitraux de l’église réalisés par Pier Le Colas entre 2001 et 2005 selon une technique du XIIe siècle.

Commune de Villeneuve Loubet (Jean-Louis Paris)