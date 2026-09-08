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Eglise Saint-Marc, Eglise Saint-Marc, Villeneuve-Loubet

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Marc · Villeneuve-Loubet

Eglise Saint-Marc, Eglise Saint-Marc, Villeneuve-Loubet

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Saint-Marc
Adresse
Place Jean Flory, 06270 Villeneuve-Loubet
Ville
06270 Villeneuve-Loubet
Département
Alpes-Maritimes
Tarif
Entrée libre en dehors des offices religieux

Eglise Saint-Marc 19 et 20 septembre Eglise Saint-Marc Alpes-Maritimes

Entrée libre en dehors des offices religieux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’association des Amis de Saint-Marc vous propose de visiter l’édifice et de découvrir les onze vitraux de l’église réalisés par Pier Le Colas entre 2001 et 2005 selon une technique du XIIe siècle.

Eglise Saint-Marc Place Jean Flory, 06270 Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet 06270 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
L’association des Amis de Saint-Marc vous propose de visiter l’édifice et de découvrir les onze vitraux de l’église réalisés par Pier Le Colas entre 2001 et 2005 selon une technique du XIIe siècle.

Commune de Villeneuve Loubet (Jean-Louis Paris)

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