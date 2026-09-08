Eglise Saint-Marc, Eglise Saint-Marc, Villeneuve-Loubet
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Marc · Villeneuve-Loubet
Informations pratiques
Eglise Saint-Marc 19 et 20 septembre Eglise Saint-Marc Alpes-Maritimes
Entrée libre en dehors des offices religieux
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
L’association des Amis de Saint-Marc vous propose de visiter l’édifice et de découvrir les onze vitraux de l’église réalisés par Pier Le Colas entre 2001 et 2005 selon une technique du XIIe siècle.
Eglise Saint-Marc Place Jean Flory, 06270 Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet 06270 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
L’association des Amis de Saint-Marc vous propose de visiter l’édifice et de découvrir les onze vitraux de l’église réalisés par Pier Le Colas entre 2001 et 2005 selon une technique du XIIe siècle.
Commune de Villeneuve Loubet (Jean-Louis Paris)
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