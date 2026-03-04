Découverte du musée jusqu’à minuit, Musée Palaisien du Hurepoix, Palaiseau
Dernier départ des visites à 22h30.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:55:00+02:00
Le musée ouvre ses portes pour une visite surprenante !
Des bénévoles vous accompagneront pour découvrir la vie dans notre région entre 1850 et 1950. À travers ses 38 espaces, le musée vous étonnera par la richesse de ses collections.
Musée Palaisien du Hurepoix 5 place de la Victoire 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 centre Essonne Île-de-France 06 14 90 62 51 https://www.musee-palaisien-du-hurepoix.fr Scènes de vie à la fin du XIXe siècle. Métro RER B station Palaiseau
Visite commentée
Musée du Hurepoix