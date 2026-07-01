Découverte du nouvel album de Violette Mirgue : En quête de rugby, Médiathèque De Mercuès, Mercuès

Informations pratiques

Découverte du nouvel album de Violette Mirgue : En quête de rugby Samedi 3 octobre, 09h30 Médiathèque De Mercuès Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Partez à la découverte de Violette Mirgue et de ses enquêtes à travers des lectures et des bricolages inspirés de son univers.

Un moment ludique et convivial pour éveiller l’imagination, partager le plaisir des histoires et créer en famille.

Médiathèque De Mercuès Chemin de la Portette 46090 Mercuès Mercuès 46090 Lot Occitanie 0565224967 https://www.mediatheque.grandcahors.fr/

Biblis en folie 2026

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