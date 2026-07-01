AGENDA · Mercuès
Jeu de piste dans la médiathèque, Médiathèque De Mercuès, Mercuès
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque De Mercuès · Mercuès
Informations pratiques
Jeu de piste dans la médiathèque Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque De Mercuès Lot
atelier limité à 15 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Des images cachées, des énigmes à résoudre… Viens t’amuser et découvrir les collections de la médiathèque.
Médiathèque De Mercuès Chemin de la Portette 46090 Mercuès Mercuès 46090 Lot Occitanie 0565224967 https://www.mediatheque.grandcahors.fr/
Biblis en folie 2026
©mairiedemercues
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