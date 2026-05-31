Découverte du parc du château du Theil, Château du Theil, Saint-Aubin-le-Cloud

Découverte du parc du château du Theil 19 et 20 septembre Château du Theil Deux-Sèvres

6€ par personne de plus de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Vous serez guidé dans la découverte de ce parc à l’anglaise, selon vos centres d’intérêt : son histoire, ses transformations, son adaptation aux contraintes de tout ordre, ou encore ses curiosités, comme sa pêcherie toujours opérationnelle ou son menhir christianisé.

Vous pourrez également, au calme, profiter des berges de ses étangs et des sentiers balisées de sa forêt.

Château du Theil Le Theil, 79450 Saint-Aubin-le-Cloud Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Le Theil Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 70 09 01 Dominé par un logis (XIIe – XIXe siècles) entouré de douves en eau, le parc agricole à l’anglaise est remarquable par son échelle et sa composition. S’y côtoient forêts, prairies, boqueteaux, étangs, boisements et allées majestueuses, le tout recelant une faune et une flore d’intérêt régional.

La première construction érigée sur le site du logis du Theil remonte au XIIe siècle. Peu d’éléments sont conservés de cette période. À la fin du XIXe siècle, le logis a été refait par l’architecte Paul Guillerot, très inspiré par le style Renaissance.

Toutes les parties hautes ont été reprises et la décoration intérieure refaite. La façade ouest a été prolongée d’une fausse terrasse et un pont à deux arches a été construit pour franchir les douves.

En ce qui concerne les dépendances, il ne subsiste que la moitié de l’aile sud et l’aile ouest. La disposition actuelle des pièces, au moins celles du rez-de-chaussée, est encore celle du logis médiéval tout comme la cheminée monumentale de la bibliothèque.

L’intérieur renferme des éléments de décoration remarquables : boiseries, encadrements de portes en granit, cheminée monumentale, escalier à vis en granit. Le parc constitue un ensemble harmonieux de 200 hectares et comporte trois étangs.

Vous serez guidé dans la découverte de ce parc à l’anglaise, selon vos centres d’intérêt : son histoire, ses transformations, son adaptation aux contraintes de tout ordre, ou encore ses curiosités, …

© Henri de Baulny