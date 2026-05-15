Sors tes baskets et rigole ! une fête du sport intergénérationnelle Salle omnisports et salle Pascal Verger Saint-Aubin-le-Cloud

Saint-Aubin-le-Cloud

Sors tes baskets et rigole ! une fête du sport intergénérationnelle

Salle omnisports et salle Pascal Verger 29 Rue des Écoles Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Venez célébrer le sport en famille ou entre amis !

Allez de défi en défi en participant à 3 ateliers sportifs variés et accessibles à tous. Que vous veniez seul, accompagné, avec vos enfants, petits-enfants ou copains, l’ambiance sera au rendez-vous !

L’après-midi sera rythmé par l’énergie de Gabriel et Armance, deux animateurs sportifs passionnés. Course d’orientation, fitness, sport santé, multisports chaque activité est adaptée pour que chacun y trouve son plaisir, quel que soit son niveau.

Pas besoin d’être un champion l’important est de s’amuser et de bouger ensemble.

Ouverte à tous à partir de 6 ans .

Salle omnisports et salle Pascal Verger 29 Rue des Écoles Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 16 18 contact@mptstaubin79.fr

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English : Sors tes baskets et rigole ! une fête du sport intergénérationnelle

L’événement Sors tes baskets et rigole ! une fête du sport intergénérationnelle Saint-Aubin-le-Cloud a été mis à jour le 2026-05-15 par CC Parthenay Gâtine