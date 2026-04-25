Inauguration du festival Ah ? Saison Ah ? Place de l’église Saint-Aubin-le-Cloud
Inauguration du festival Ah ? Saison Ah ? Place de l’église Saint-Aubin-le-Cloud jeudi 4 juin 2026.
Saint-Aubin-le-Cloud
Inauguration du festival Ah ? Saison Ah ?
Place de l’église 6 Rue de L Hôtel de ville Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 18:30:00
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
Mission… transmission !
L’individualisation galopante, la marchandisation de tout, l’érosion des piliers de la société, sur fond de submersion de réseaux sociaux, de déferlement de fakes et d’irruption incontrôlée d’inintelligence artificielle, mettent à mal notre bon vieux modèle
de transmission culturelle humaniste, héritier des Lumières et socle des idéaux républicains. Il y a urgence à trouver de nouveaux chemins et à faire preuve d’imagination et de courage pour rendre le sensible, le vivre ensemble, la connaissance, le vrai et le juste, désirables.
Cette édition est dédiée à la mémoire de Christine et de François, compagnons de route du festival partis trop tôt.
Après l’inauguration à 18h45 spectacle “Le grincement du liège”, puis à 20h30 du spectacle “Conseils aux spectateurs” de la Cie La Martingale au Palais des congrès de Parthenay. .
Place de l’église 6 Rue de L Hôtel de ville Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com
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English : Inauguration du festival Ah ? Saison Ah ?
L’événement Inauguration du festival Ah ? Saison Ah ? Saint-Aubin-le-Cloud a été mis à jour le 2026-04-25 par CC Parthenay Gâtine
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