Le grincement du liège Saison Ah ? Place de l’église Saint-Aubin-le-Cloud

Saint-Aubin-le-Cloud

Le grincement du liège Saison Ah ?

Place de l’église 6 Rue de L Hôtel de ville Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 18:45:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Replis en salle prévus en cas de pluie (consultez notre site web)

CIRQUE

Tout public dès 5 ans 1h Gratuit

Le grincement du liège

Compagnie Ramasse miettes (26)

Faut pas pousser le bouchon !

Aussi, clownesque que touchant, toujours en équilibre et souvent joyeusement bancal, entre tours de force circassiens et vulnérabilité, ce spectacle fait la part belle à la poésie du quotidien et célèbre la vie (pleine de soubresauts !) des couples. Au fil des saynètes circassiennes (manipulations de bouteilles de vin, tango sur table, lancés d‘aiguilles à tricoter sur cible mouvante…), ce duo francoargentin époustouflant et drôle se découvre taquin, chamailleur mais toujours lié par une grande affection.

Tout public dès 5 ans. .

Place de l’église 6 Rue de L Hôtel de ville Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le grincement du liège Saison Ah ?

L’événement Le grincement du liège Saison Ah ? Saint-Aubin-le-Cloud a été mis à jour le 2026-04-25 par CC Parthenay Gâtine