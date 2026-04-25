Le grincement du liège Saison Ah ? Place de l’église Saint-Aubin-le-Cloud
Le grincement du liège Saison Ah ? Place de l’église Saint-Aubin-le-Cloud jeudi 4 juin 2026.
Saint-Aubin-le-Cloud
Le grincement du liège Saison Ah ?
Place de l’église 6 Rue de L Hôtel de ville Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 18:45:00
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
Replis en salle prévus en cas de pluie (consultez notre site web)
CIRQUE
Tout public dès 5 ans 1h Gratuit
Le grincement du liège
Compagnie Ramasse miettes (26)
Faut pas pousser le bouchon !
Aussi, clownesque que touchant, toujours en équilibre et souvent joyeusement bancal, entre tours de force circassiens et vulnérabilité, ce spectacle fait la part belle à la poésie du quotidien et célèbre la vie (pleine de soubresauts !) des couples. Au fil des saynètes circassiennes (manipulations de bouteilles de vin, tango sur table, lancés d‘aiguilles à tricoter sur cible mouvante…), ce duo francoargentin époustouflant et drôle se découvre taquin, chamailleur mais toujours lié par une grande affection.
Tout public dès 5 ans. .
Place de l’église 6 Rue de L Hôtel de ville Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le grincement du liège Saison Ah ?
L’événement Le grincement du liège Saison Ah ? Saint-Aubin-le-Cloud a été mis à jour le 2026-04-25 par CC Parthenay Gâtine