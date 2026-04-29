La guinguette du casa Stade de Saint-Aubin-le-Cloud Saint-Aubin-le-Cloud
La guinguette du casa Stade de Saint-Aubin-le-Cloud Saint-Aubin-le-Cloud samedi 6 juin 2026.
Saint-Aubin-le-Cloud
La guinguette du casa
Stade de Saint-Aubin-le-Cloud Allée du Stade Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
La guinguette du CASA revient pour une soirée festive, conviviale et inoubliable à Saint-Aubin-Le-Cloud.
Ambiance Guinguette, lumière, musique, bonne humeur, tout est réuni pour passer un moment magique entre amis ou en famille !
Au programme
Orchestro Calypso
Food Trucks et Buvette pour se régaler
Tombola avec de nombreux Lots à gagner
Stuctures enfants (3€)
Tournoi de Cornhole le samedi (sur inscription via le QRCode sur l’affiche ou lien Hello asso début à 15h ) .
Stade de Saint-Aubin-le-Cloud Allée du Stade Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : La guinguette du casa
L’événement La guinguette du casa Saint-Aubin-le-Cloud a été mis à jour le 2026-04-29 par CC Parthenay Gâtine
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