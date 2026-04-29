La guinguette du casa Stade de Saint-Aubin-le-Cloud Saint-Aubin-le-Cloud

Saint-Aubin-le-Cloud

La guinguette du casa

Stade de Saint-Aubin-le-Cloud Allée du Stade Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

La guinguette du CASA revient pour une soirée festive, conviviale et inoubliable à Saint-Aubin-Le-Cloud.

Ambiance Guinguette, lumière, musique, bonne humeur, tout est réuni pour passer un moment magique entre amis ou en famille !

Au programme

Orchestro Calypso

Food Trucks et Buvette pour se régaler

Tombola avec de nombreux Lots à gagner

Stuctures enfants (3€)

Tournoi de Cornhole le samedi (sur inscription via le QRCode sur l’affiche ou lien Hello asso début à 15h ) .

Stade de Saint-Aubin-le-Cloud Allée du Stade Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : La guinguette du casa

L’événement La guinguette du casa Saint-Aubin-le-Cloud a été mis à jour le 2026-04-29 par CC Parthenay Gâtine