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La guinguette du casa Stade de Saint-Aubin-le-Cloud Saint-Aubin-le-Cloud

La guinguette du casa Stade de Saint-Aubin-le-Cloud Saint-Aubin-le-Cloud

La guinguette du casa Stade de Saint-Aubin-le-Cloud Saint-Aubin-le-Cloud samedi 6 juin 2026.

Lieu : Stade de Saint-Aubin-le-Cloud

Adresse : Allée du Stade

Ville : 79450 Saint-Aubin-le-Cloud

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif

Saint-Aubin-le-Cloud

La guinguette du casa

Stade de Saint-Aubin-le-Cloud Allée du Stade Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-06

La guinguette du CASA revient pour une soirée festive, conviviale et inoubliable à Saint-Aubin-Le-Cloud.

Ambiance Guinguette, lumière, musique, bonne humeur, tout est réuni pour passer un moment magique entre amis ou en famille !

Au programme
Orchestro Calypso
Food Trucks et Buvette pour se régaler
Tombola avec de nombreux Lots à gagner
Stuctures enfants (3€)
Tournoi de Cornhole le samedi (sur inscription via le QRCode sur l’affiche ou lien Hello asso début à 15h )   .

Stade de Saint-Aubin-le-Cloud Allée du Stade Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

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English : La guinguette du casa

L’événement La guinguette du casa Saint-Aubin-le-Cloud a été mis à jour le 2026-04-29 par CC Parthenay Gâtine

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