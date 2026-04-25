Le tarot de la Gâtine poitevine Saison Ah ? Lousselière Saint-Aubin-le-Cloud
Le tarot de la Gâtine poitevine Saison Ah ? Lousselière Saint-Aubin-le-Cloud samedi 23 mai 2026.
Saint-Aubin-le-Cloud
Le tarot de la Gâtine poitevine Saison Ah ?
Lousselière Lieu dit la L’ousselière Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Enquête extra-lucide et chronique amusante de territoire
Cie Midi à l’ouest (Marans)
Martine est la Madame Soleil de vos villes, de vos villages. Elle lit l’esprit des lieux et des temps. À l’aide de ses cartes, et après avoir enquêté dans les dédales de vos routes et chemins à la recherche d’indices et de témoignages pour nourrir ses visions-, elle vous remet les conclusions de son enquête sous la forme d’une consultation tarologique aussi sérieuse qu’extravagante. En Gâtine poitevine, de quoi demain sera fait ? Elle seule le sait !
Depuis 2024, Martine sillonne la Gâtine pour nous transmettre l’amour de notre territoire !
Tout public dès 11 ans.
Avec le soutien de OARA, Pays de Gâtine Parc naturel de la Gâtine poitevine (en préfiguration), CSC Créa’ Gâtine, MPT Saint-Aubin le Cloud .
Lousselière Lieu dit la L’ousselière Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com
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English : Le tarot de la Gâtine poitevine Saison Ah ?
L’événement Le tarot de la Gâtine poitevine Saison Ah ? Saint-Aubin-le-Cloud a été mis à jour le 2026-04-25 par CC Parthenay Gâtine
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