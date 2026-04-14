Saint-Aubin-le-Cloud

Fête de la nature

Les Guiardières Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 21:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Pour sa 5ème édition, la Fête de la Nature à Saint-Aubin vous invite à redécouvrir les richesses de notre environnement à travers des expériences uniques et immersives.

Au programme

des balades commentées pour explorer la biodiversité locale,

des ateliers de peinture en plein air,

des jeux d’exploration,

des moments musicaux,

des temps contés pour s’évader en harmonie avec la nature.

Que vous soyez passionnés, curieux ou simplement en quête de dépaysement, cet événement est l’occasion idéale de vivre la nature autrement, en famille ou entre amis. Venez partager, apprendre et vous émerveiller lors de cette journée dédiée à la célébration de notre patrimoine naturel.

Pour clore l’après-midi, la musique vous enveloppera, des assiettes apéritives vous régaleront, et une cartomancienne pleine d’humour et spécialiste de la Gâtine-Poitevine vous captivera. .

Les Guiardières Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 16 18

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English : Fête de la nature

L’événement Fête de la nature Saint-Aubin-le-Cloud a été mis à jour le 2026-04-14 par CC Parthenay Gâtine