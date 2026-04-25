Le tarot de la Gâtine poitevine Saison Ah ? Lousselière Saint-Aubin-le-Cloud

Saint-Aubin-le-Cloud

Le tarot de la Gâtine poitevine Saison Ah ?

Lousselière Lieu dit la L’ousselière Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Enquête extra-lucide et chronique amusante de territoire

Cie Midi à l’ouest (Marans)

Martine est la Madame Soleil de vos villes, de vos villages. Elle lit l’esprit des lieux et des temps. À l’aide de ses cartes, et après avoir enquêté dans les dédales de vos routes et chemins à la recherche d’indices et de témoignages pour nourrir ses visions-, elle vous remet les conclusions de son enquête sous la forme d’une consultation tarologique aussi sérieuse qu’extravagante. En Gâtine poitevine, de quoi demain sera fait ? Elle seule le sait !

Depuis 2024, Martine sillonne la Gâtine pour nous transmettre l’amour de notre territoire !

Tout public dès 11 ans.

Avec le soutien de OARA, Pays de Gâtine Parc naturel de la Gâtine poitevine (en préfiguration), CSC Créa’ Gâtine, MPT Saint-Aubin le Cloud .

Lousselière Lieu dit la L’ousselière Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com

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English : Le tarot de la Gâtine poitevine Saison Ah ?

L’événement Le tarot de la Gâtine poitevine Saison Ah ? Saint-Aubin-le-Cloud a été mis à jour le 2026-04-25 par CC Parthenay Gâtine