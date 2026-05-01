La bibliothèque au village-retraite Village retraite de Saint-Aubin-le-Cloud Saint-Aubin-le-Cloud

Saint-Aubin-le-Cloud

La bibliothèque au village-retraite

Village retraite de Saint-Aubin-le-Cloud Rue Edouard Pied Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 15:30:00

fin : 2026-05-11 16:30:00

Date(s) :

2026-05-11

Chaque mois, les bibliothécaires partagent leur sélection de livres et proposent des lectures autour d’un café.

Sans réservation .

Village retraite de Saint-Aubin-le-Cloud Rue Edouard Pied Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 35 08

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English : La bibliothèque au village-retraite

L’événement La bibliothèque au village-retraite Saint-Aubin-le-Cloud a été mis à jour le 2026-04-30 par CC Parthenay Gâtine