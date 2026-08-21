Découverte du patchwork Médiathèque Alain Cartier Sancey

Informations pratiques

Sancey

Découverte du patchwork

Médiathèque Alain Cartier 1 rue Joseph Montravers Sancey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:30:00

fin : 2026-09-26 16:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Découverte et démonstration de la technique du patchwork avec Isabelle Bonnaire suite à son exposition à la médiathèque. .

Médiathèque Alain Cartier 1 rue Joseph Montravers Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 34 59 mediatheque@sancey.org

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English : Découverte du patchwork

L’événement Découverte du patchwork Sancey a été mis à jour le 2026-08-21 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE