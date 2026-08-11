TOUS FAMILLE Atelier Créatif Crèche Sancey

Informations pratiques

Sancey

TOUS FAMILLE Atelier Créatif

Crèche 15 rue tridard Sancey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 10:00:00

fin : 2026-10-07 10:00:00

Date(s) :

2026-10-07

Atelier créatif avec Laurie Girardot, art-thérapeute .

Crèche 15 rue tridard Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 34 62 83 relais.sancey-belleherbe@famillesrurales.org

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English : TOUS FAMILLE Atelier Créatif

L’événement TOUS FAMILLE Atelier Créatif Sancey a été mis à jour le 2026-08-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE