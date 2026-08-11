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AGENDA · Sancey

TOUS FAMILLE Atelier Créatif Crèche Sancey

mercredi 7 octobre 2026 · Crèche · Sancey

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Crèche
Adresse
15 rue tridard
Ville
25430 Sancey
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Sancey

TOUS FAMILLE Atelier Créatif

Crèche 15 rue tridard Sancey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 10:00:00
fin : 2026-10-07 10:00:00

Date(s) :
2026-10-07

Atelier créatif avec Laurie Girardot, art-thérapeute   .

Crèche 15 rue tridard Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 34 62 83  relais.sancey-belleherbe@famillesrurales.org

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English : TOUS FAMILLE Atelier Créatif

L’événement TOUS FAMILLE Atelier Créatif Sancey a été mis à jour le 2026-08-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE

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