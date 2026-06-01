Cuy-Saint-Fiacre

Découverte du patrimoine de Cuy-Saint-Fiacre

Cuy-Saint-Fiacre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Le samedi 27 juin 2026, l’association PHGPB profite de la Journée du Patrimoine de Pays pour vous faire découvrir l’un des plus beaux qui soit, celui de Cuy-Saint-Fiacre.

10h 12h: Le village, charmant et chargé des témoignages des siècles passés, a par ailleurs été le lieu de vie de grands artistes tels François Pompon et René de Saint-Marceaux sculpteurs, ou Eugène et Jacques Baugnies, peintres.

La découverte de leurs œuvres et de leur vie en compagnie de l’association des Amis de l’Ours qui en sont les spécialistes, est stupéfiante.

14h 17h: L’après-midi sera consacré à la visite de l’église, mais aussi à la découverte de l’admirable ensemble de dessins au charbon datant de la guerre de 1870 et jamais ouvert au public jusqu’alors.

Renseignements et réservation à phgpaysdebray@gmail.com .

Cuy-Saint-Fiacre 76220 Seine-Maritime Normandie +33 6 79 10 67 88 phgpaysdebray@gmail.com

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English : Découverte du patrimoine de Cuy-Saint-Fiacre

L’événement Découverte du patrimoine de Cuy-Saint-Fiacre Cuy-Saint-Fiacre a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray