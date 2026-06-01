Week-end d’Antan Cuy-Saint-Fiacre
Week-end d’Antan Cuy-Saint-Fiacre samedi 27 juin 2026.
Cuy-Saint-Fiacre
Week-end d’Antan
D915 Cuy-Saint-Fiacre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
27 & 28 juin 2026 à l’Hippodrome du Mont Louvet à Gournay-en-Bray
Exposition de tracteurs anciens, exposition de miniatures agricoles, marché fermier & produits du terroir, métiers d’autrefois, animations et ambiance d’époque… .
D915 Cuy-Saint-Fiacre 76220 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 90 00
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English : Week-end d’Antan
L’événement Week-end d’Antan Cuy-Saint-Fiacre a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray
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