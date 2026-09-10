Découverte du patrimoine de Lauret Lauret

Informations pratiques

Lauret

Visite guidée du Caminarem en patrimoine de Lauret JEP

1 Place des Jardins du Château Lauret Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

À Lauret, trois circuits vous invitent à remonter le temps et à découvrir, au fil des ruelles, l’histoire, les traditions et les secrets du village.

L’association Paturèle, Art, Culture, Nature et Patrimoine, à Lauret, s’est donné pour mission de faire découvrir au plus grand nombre l’histoire et le patrimoine de ce petit village, qui s’est agrandi au fil des siècles.

En suivant l’un des trois circuits installés par Paturèle, vous découvrirez le bâti, les métiers disparus, la place des femmes, les difficultés d’approvisionnement en eau en pays de garrigue, et bien d’autres aspects de l’histoire locale.Chaque panneau comporte un QR code à télécharger pour explorer l’histoire de Lauret depuis la nuit des temps, écouter des témoignages d’habitants ou encore découvrir un Noël au XIXe siècle.

Des visites guidées sont proposées régulièrement par l’association ou sur demande et également le samedi 20 septembre 2026, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Agenda à consulter sur les réseaux sociaux de l’association Paturèle.

[Le départ se situe au niveau de la mairie, dite le château , ancienne propriété de nobles] .

1 Place des Jardins du Château Lauret 34270 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In Lauret, three circuits invite you to step back in time and discover, through the alleys, the history, traditions, and secrets of the village.

L’événement Visite guidée du Caminarem en patrimoine de Lauret JEP Lauret a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup