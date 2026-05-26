Les jeudis du Capucin Bergerie du Capucin Lauret

Informations pratiques

Lauret

Les jeudis du Capucin

Bergerie du Capucin 475 chemin de la Plaine Lauret Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 19:00:00

fin : 2026-09-03 22:30:00

Date(s) :

2026-09-03

Les Jeudis du Capucin reviennent pour faire vibrer vos soirées d’été entre coucher de soleil, musique live et dégustation de vins au cœur des vignes.

La Bergerie du Capucin vous accueille sur son rooftop avec vue panoramique pour une soirée festive et conviviale. Au programme un verre de vin au choix accompagné d’un verre gravé à emporter, les saveurs du foodtruck Le Bistrot des Gônes et une ambiance musicale assurée par Ludovic Mary au saxophone. Un rendez-vous idéal pour profiter des beaux jours dans un cadre chaleureux, entre amis ou en famille, face aux couleurs du soleil couchant. .

Bergerie du Capucin 475 chemin de la Plaine Lauret 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 59 01 00 contact@bergerieducapucin.fr

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English :

Thursdays at the Capucin are back to liven up your summer evenings with sunset views, live music, and wine tasting in the heart of the vineyards.

L’événement Les jeudis du Capucin Lauret a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup