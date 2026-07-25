Atelier Pouvoir de la couleur Lauret
mardi 25 août 2026 · Lauret
Informations pratiques
Lauret
Atelier Pouvoir de la couleur
Auberge du Cèdre Lauret Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 10:00:00
fin : 2026-08-25 12:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Le temps d’un atelier, révélez l’artiste qui sommeille en vous dans un cadre inspirant.
Venez exercer votre âme d’artiste ou tout simplement vous amuser, recréer le paysage aux couleurs de Richarme. Atelier animé par Régine Monod, à l’Auberge du Cèdre .
Auberge du Cèdre Lauret 34270 Hérault Occitanie +33 6 72 39 34 36 welcome@auberge-du-cedre.com
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English :
For the duration of a workshop, reveal the artist within you in an inspiring setting.
L’événement Atelier Pouvoir de la couleur Lauret a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup
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