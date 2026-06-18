Lauret

Visites Contées autour de Richarme

L’Auberge du Cèdre Lauret Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 18:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Entre art et imaginaire, laissez-vous porter par des récits inspirés des œuvres de Colette Richarme et voyagez au fil des contes.

Dans le parc centenaire de L’Auberge du Cèdre, au cœur de grandes reproductions de Colette Richarme, Pascale Rouquette vous emportera vers d’autres contrées pour vous reposer délicatement au pied d’un des tableaux qui lui ont inspiré les histoires puisées dans le vivier international des contes… Venez partager ce moment enchanté dimanche 16 Août 2026 à 18h. .

L’Auberge du Cèdre Lauret 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 59 02 02 welcome@auberge-du-cedre.com

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English :

Between art and imagination, let yourself be carried away by stories inspired by the works of Colette Richarme and travel through the tales.

L’événement Visites Contées autour de Richarme Lauret a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup