Exposition Nel Cot Bergerie du Capucin Lauret

Lauret

Exposition Nel Cot

Bergerie du Capucin 475 chemin de la plaine Lauret Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-10 19:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-09-10

La lecture des lieux, les vibrations de la lumière

Nel Clot est une artiste montpelliéraine danseuse et photographe. La lecture des lieux, les vibrations de la lumière, la présence humaine par la trace du geste constituent la trame narrative de ses images. De la matière concrète émerge des figures rêvées. .

Bergerie du Capucin 475 chemin de la plaine Lauret 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 59 01 00 contact@bergerieducapucin.fr

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English :

The interpretation of places, the vibrations of light

L’événement Exposition Nel Cot Lauret a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup