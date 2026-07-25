Informations pratiques

Lauret

Visite Contée

Auberge du Cèdre Lauret Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 18:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Une parenthèse poétique où contes et flûte s’unissent pour faire voyager petits et grands.

Venez vivre un moment unique avec Pascale Rouquette, conteuse, accompagnée d’une flutiste, et laissez-vous emporter dans le monde enchanté de contes venus du monde entier, dans l’univers coloré de Richarme, dans le parc centenaire de l’Auberge, pour une parenthèse poétique et inspirante. Pour tous à partir de 8 ans. .

Auberge du Cèdre Lauret 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 59 02 02 welcome@auberge-du-cedre.com

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English :

A poetic interlude where tales and flute unite to take both young and old on a journey.

L’événement Visite Contée Lauret a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup