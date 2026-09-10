Découverte du patrimoine landais, Écomusée de Marquèze, Sabres

Informations pratiques

Découverte du patrimoine landais 19 et 20 septembre Écomusée de Marquèze Landes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plongez au cœur des patrimoines naturels et culturels du Parc naturel régional des Landes de Gascogne.

L’écomusée de Marquèze, site de 25 hectares niché au cœur de la forêt, est accessible uniquement à bord d’un train dont les voitures sont classées au titre des monuments historiques. Il vous invite à découvrir le mode de vie des habitants des Landes au XIXe siècle.

Animations, démonstrations de savoir-faire en costumes d’époque et visites thématiques rythmeront ces deux journées.

Écomusée de Marquèze Route de Solférino, 40630 Sabres Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 24 73 37 40 http://www.marqueze.fr L’écomusée de Marquèze propose un voyage dans l’histoire des Landes de Gascogne à travers la reconstitution, en plein air, d’un authentique quartier landais du XIXe siècle.

Immersion au coeur des patrimoines naturels et culturels du territoire du Parc naturel régional des Landes de Gascogne. L’écomusée de Marquèze, site de 25 hectares au coeur de la forêt accessible en…

©Y.Espiaube_PNRLG