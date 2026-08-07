Journée de clôture Écomusée de Marquèze Sabres

Informations pratiques

Sabres

Journée de clôture

Écomusée de Marquèze 500 Route de Solférino Sabres Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Une journée de cloture toute en musique, toujours un moment fort en émotion !

Pour clôturer la saison 2026 en beauté, l’Écomusée de Marquèze se met en fête ! Le Quartier de Marquèze s’anime dans tous les sens, pour vous faire découvrir ses traditions et son environnement naturel exceptionnel, avant de de fermer ses portes !

Venez vibrer et danser toute la journée avec des sonorités swing et rock au coeur de l’airial.

Cette dernière journée est toujours riche en émotions !

Nos invités d’honneur sont les groupes Swing cocotte et Es lo que hay .

Écomusée de Marquèze 500 Route de Solférino Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 37 40 ecomusee-marqueze@parc-landes-de-gascogne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée de clôture

Come and take part in an unconventional egg hunt, while Gascon music resounds from the artists strolling through the Quartier de Marquèze. In the afternoon, enjoy an Easter omelette, prepared according to traditional Landes shepherd’s secrets.

L’événement Journée de clôture Sabres a été mis à jour le 2026-08-04 par PNR Landes de Gascogne