LANDES DE GASCOGNE – Nuit des étoiles, ECOMUSÉE DE MARQUÈZE, 500 route de Solférino, 40630 SABRES, Sabres

Informations pratiques

LANDES DE GASCOGNE – Nuit des étoiles Dimanche 9 août, 21h00 ECOMUSÉE DE MARQUÈZE, 500 route de Solférino, 40630 SABRES Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-09T21:00:00+02:00 – 2026-08-09T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-09T21:00:00+02:00 – 2026-08-09T23:59:00+02:00

Les temps forts :

Le territoire des Landes de Gascogne est labellisé Réserve Internationale de Ciel Étoilé depuis 2025. Ce ciel d’une grande qualité s’offre à voir sur l’airial de Marquèze, en compagnie des astronomes amateurs de l’association Astronomie Gironde.

Levez les yeux, profitez du spectacle céleste, allongés dans l’herbe ou derrière un télescope !

ECOMUSÉE DE MARQUÈZE, 500 route de Solférino, 40630 SABRES 500 route de Solférino, 40630 SABRES Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « +33 5 24 73 37 40 »}] https://www.marqueze.fr/programmation/nuit-des-etoiles-2026.html

Levez les yeux, profitez du spectacle céleste, allongés dans l’herbe ou derrière un télescope en compagnie des astronomes amateurs de l’association Astronomie Gironde ! RICE Landes de Gascogne