LANDES DE GASCOGNE – Nuit des étoiles, ECOMUSÉE DE MARQUÈZE, 500 route de Solférino, 40630 SABRES, Sabres
dimanche 9 août 2026 · ECOMUSÉE DE MARQUÈZE, 500 route de Solférino, 40630 SABRES · Sabres
Informations pratiques
LANDES DE GASCOGNE – Nuit des étoiles Dimanche 9 août, 21h00 ECOMUSÉE DE MARQUÈZE, 500 route de Solférino, 40630 SABRES Landes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-09T21:00:00+02:00 – 2026-08-09T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-09T21:00:00+02:00 – 2026-08-09T23:59:00+02:00
Les temps forts :
Le territoire des Landes de Gascogne est labellisé Réserve Internationale de Ciel Étoilé depuis 2025. Ce ciel d’une grande qualité s’offre à voir sur l’airial de Marquèze, en compagnie des astronomes amateurs de l’association Astronomie Gironde.
Levez les yeux, profitez du spectacle céleste, allongés dans l’herbe ou derrière un télescope !
ECOMUSÉE DE MARQUÈZE, 500 route de Solférino, 40630 SABRES 500 route de Solférino, 40630 SABRES Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « +33 5 24 73 37 40 »}] https://www.marqueze.fr/programmation/nuit-des-etoiles-2026.html
Levez les yeux, profitez du spectacle céleste, allongés dans l’herbe ou derrière un télescope en compagnie des astronomes amateurs de l’association Astronomie Gironde ! RICE Landes de Gascogne
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