LANDES DE GASCOGNE – Nocturne à Marquèze, ECOMUSÉE DE MARQUÈZE, 500 route de Solférino, 40630 SABRES, Sabres

Informations pratiques

LANDES DE GASCOGNE – Nocturne à Marquèze Lundi 27 juillet, 18h30 ECOMUSÉE DE MARQUÈZE, 500 route de Solférino, 40630 SABRES Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-27T18:30:00+02:00 – 2026-07-27T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-27T18:30:00+02:00 – 2026-07-27T23:00:00+02:00

Et si vous (re)découvriez l’Écomusée de Marquèze sous un autre jour… en y venant le soir ! Rendez-vous à Sabres (40) pour une expérience originale.

Lundi 27 juillet 2026 à 18h30, rendez-vous avec un train spécialement programmé pour l’occasion sur l’airial de l’Écomusée de Marquèze à la tombée de la nuit, pour vivre une expérience culturelle unique ! Sur le quartier de Marquèze, une soirée au clair de lune est toujours magique ! Cette année encore, l’Écomusée ouvre ses portes en fin de journée pour un moment convivial à la tombée de la nuit. Profitez de la tranquillité de l’airial, d’un bon repas en musique et d’un spectacle sous la voûte céleste de ce territoire labellisé Réserve Internationale de Ciel Étoilé.

Plus d’informations sur https://www.marqueze.fr/programmation/nocture-2026.html ou par téléphone au +33 5 24 73 37 40.

ECOMUSÉE DE MARQUÈZE, 500 route de Solférino, 40630 SABRES 500 route de Solférino, 40630 SABRES Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « +33 5 24 73 37 40 »}] [{« link »: « https://www.marqueze.fr/programmation/nocture-2026.html »}] https://www.parc-landes-de-gascogne.fr/explorer/informations-pratiques/agenda-du-parc/nocturne-a-marqueze?date=2026-07-27

Et si vous (re)découvriez l’Écomusée de Marquèze sous un autre jour… en y venant le soir ! Un moment convivial à la tombée de la nuit avec repas en musique et spectacle sous la voûte céleste.