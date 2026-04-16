Faune et traditions à Marquèze Écomusée de Marquèze Sabres

Sabres

Faune et traditions à Marquèze

Écomusée de Marquèze 500 Route de Solférino Sabres Landes

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 10:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

À l’occasion de cette journée, l’écomusée de Marquèze vous propose de découvrir la faune sauvage locale, les milieux qui l’abritent et les pratiques humaines qui gravitent autour d’elle.

Chasses, pêches traditionnelles, passereaux de l’airial, migration, vie de la rivière seront au cœur des échanges

À l’occasion de cette journée, l’écomusée de Marquèze vous propose de découvrir la faune sauvage locale, les milieux qui l’abritent et les pratiques humaines qui gravitent autour d’elle.

Chasses et pêches traditionnelles, passereaux de l’airial, migration, vie de la rivière seront au cœur des échanges …

Avec la Compagnie du Tout vivant et son spectacle Voler prend deux L , interrogeons-nous sur ce qu’ont à nous apprendre les oiseaux, ces animaux si fragiles et vulnérables mais en même temps si majestueux, libres comme l’air ? .

Écomusée de Marquèze 500 Route de Solférino Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 37 40 ecomusee-marqueze@parc-landes-de-gascogne.fr

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English : Faune et traditions à Marquèze

On this day, the Marquèze Ecomuseum invites you to discover the local wildlife, the environments that shelter it and the human practices that revolve around it.

Hunting, traditional fishing, passerines, migration and river life will be at the heart of the discussions

L’événement Faune et traditions à Marquèze Sabres a été mis à jour le 2026-04-16 par PNR Landes de Gascogne