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Festival Cinémagin’action Route de Sore 65 chemin de l’Arriu Sabres

vendredi 7 août 2026 · Route de Sore 65 chemin de l'Arriu · Sabres

Festival Cinémagin’action Route de Sore 65 chemin de l’Arriu Sabres

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Route de Sore 65 chemin de l'Arriu
Adresse
Airial de Pissos
Ville
40410 Sabres
Département
Landes
Tarif

Sabres

Festival Cinémagin’action

Route de Sore 65 chemin de l’Arriu Airial de Pissos Sabres Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07 00:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Cinémagin’action ce soir est sur l’Airial
à Partir de 19 H buvette et repas
Concert à 21 H avec B LOW HIP-HOP , CHILL, ÉLECTRO, SOUL, JAZZ et FUNCK.
Cinéma à 22 H Il reste encore demain Tragi-Comédie lumineuse sur le patriarcat.
La CARADOC des étudiants du CRÉADOC
Expos,Librairie,Stand
Cinémagin’action ce soir est sur l’Airial
à Partir de 19 heures buvette et repas
Concert à 21 heures avec B LOW HIP-HOP , CHILL, ÉLECTRO, SOUL, JAZZ et FUNCK.
Cinéma à 22 heures Il reste encore demain Tragi-Comédie lumineuse sur le patriarcat.
La CARADOC , Caravane Documentaire des étudiants du CRÉADOC s’arrêtera au festival pour proposer chaque soir un court-métrage en avant séance et animera aussi un atelier à la prise de sons en plein air .
Expos, Librairie, Stands sur l’Airial   .

Route de Sore 65 chemin de l’Arriu Airial de Pissos Sabres 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 06 56 49  cinemaginaction@gmail.com

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English : Festival Cinémagin’action

Cin%E9magin’action is at L’Airial tonight
%E0 Starting at 7 p.m.: refreshments and dinner
Concert at 9 p.m. featuring B LOW: HIP-HOP, CHILL, %C9LECTRO, SOUL, JAZZ, and FUNK.
Movie at 10 PM: *Il reste encore demain*: A brilliant tragicomedy about patriarchy.
The CARADOC organized by CR%C9ADOC students
Exhibitions, Bookstore, Booth

L’événement Festival Cinémagin’action Sabres a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Cœur Haute Lande

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