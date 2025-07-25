Festival Cinémagin’action Route de Sore 65 chemin de l’Arriu Sabres

Informations pratiques

Sabres

Festival Cinémagin’action

Route de Sore 65 chemin de l’Arriu Airial de Pissos Sabres Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07 00:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Cinémagin’action ce soir est sur l’Airial

à Partir de 19 H buvette et repas

Concert à 21 H avec B LOW HIP-HOP , CHILL, ÉLECTRO, SOUL, JAZZ et FUNCK.

Cinéma à 22 H Il reste encore demain Tragi-Comédie lumineuse sur le patriarcat.

La CARADOC des étudiants du CRÉADOC

Expos,Librairie,Stand

Cinémagin’action ce soir est sur l’Airial

à Partir de 19 heures buvette et repas

Concert à 21 heures avec B LOW HIP-HOP , CHILL, ÉLECTRO, SOUL, JAZZ et FUNCK.

Cinéma à 22 heures Il reste encore demain Tragi-Comédie lumineuse sur le patriarcat.

La CARADOC , Caravane Documentaire des étudiants du CRÉADOC s’arrêtera au festival pour proposer chaque soir un court-métrage en avant séance et animera aussi un atelier à la prise de sons en plein air .

Expos, Librairie, Stands sur l’Airial .

Route de Sore 65 chemin de l’Arriu Airial de Pissos Sabres 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 06 56 49 cinemaginaction@gmail.com

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English : Festival Cinémagin’action

Cin%E9magin’action is at L’Airial tonight

%E0 Starting at 7 p.m.: refreshments and dinner

Concert at 9 p.m. featuring B LOW: HIP-HOP, CHILL, %C9LECTRO, SOUL, JAZZ, and FUNK.

Movie at 10 PM: *Il reste encore demain*: A brilliant tragicomedy about patriarchy.

The CARADOC organized by CR%C9ADOC students

Exhibitions, Bookstore, Booth

L’événement Festival Cinémagin’action Sabres a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Cœur Haute Lande