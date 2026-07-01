LANDES DE GASCOGNE – Nuit des étoiles, ECOMUSÉE DE MARQUÈZE, 500 route de Solférino, 40630 SABRES, Sabres

Informations pratiques

LANDES DE GASCOGNE – Nuit des étoiles Lundi 3 août, 21h00 ECOMUSÉE DE MARQUÈZE, 500 route de Solférino, 40630 SABRES Landes

Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-03T21:00:00+02:00 – 2026-08-03T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-03T21:00:00+02:00 – 2026-08-03T23:59:00+02:00

Le Quartier de Marquèze, isolé au cœur de la forêt des Landes de Gascogne, est un spot formidable pour plonger dans la voie lactée et observer les étoiles au sein de la Réserve Internationale de Ciel Étoilé des Landes de Gascogne. Munis de leur matériel d’observation, les membres de l’association Astronomie Gironde animeront cette soirée à l’écomusée.

Conférences et observations astronomiques à la clé !

L’observation astronomique et l’astrophotographie pour les débutants :

On se pose toutes et tous la question « quel instrument acheter pour pouvoir observe et/ou faire de l’astrophotographie ? ».

Dans cette présentation, vous serez tout ce qui se fait pour bien débuter, les pièges à éviter.

Et pour finir, vous verrez ce qu’on peut faire en astrophoto avec plusieurs instruments possibles, y compris le smartphone.

Les nébuleuses d’Edwin Hubble

Vesto Melvin Slipher, Henrietta Leavitt, Henri Curtis et Harlow Shapley sont les architectes de l’invention des galaxies.

Edwin Hubble, connu pour ne pas citer les travaux de ses prédécesseurs, entre dans la danse des nébuleuses extragalactiques pour en récupérer tous les lauriers.

Réservation obligatoire. Suivez-nous sur les réseaux pour ne pas manquer l’ouverture des réservation.

Accès uniquement par le Train de l’Écomusée à 21h depuis l’ancienne Gare de Sabres.

Retour unique à minuit.

Le dimanche 3 août 2025 de 21:00 à 00:00.

ECOMUSÉE DE MARQUÈZE, 500 route de Solférino, 40630 SABRES 500 route de Solférino, 40630 SABRES Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « +33 5 24 73 37 40 »}] https://www.marqueze.fr/programmation/la-nuit-des-etoiles-2025.html

Isolé au coeur de la forêt, le quartier de Marquèze offre un lieu particulièrement approprié à l’observation du ciel étoilé. Conférences et observations astronomiques au menu ! RICE Landes de Gascogne