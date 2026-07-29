Cercle des parents Route de Solférino Sabres
mardi 29 septembre 2026 · Route de Solférino · Sabres
Informations pratiques
Sabres
Cercle des parents
Route de Solférino Relais Petite Enfance Sabres Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 18:30:00
fin : 2026-09-29 20:30:00
Date(s) :
2026-09-29
???????? Cercle des parents
?? Mardi 29 septembre 18h30 à 20h30 à Sabres
?? Dispositifs de répit s’accorder du temps pour soi avec l’ADAPEI des Landes
?? Sur inscription auprès du Pôle des Aidants.
???????? Cercle des parents
?? Mardi 29 septembre 18h30 à 20h30 à Sabres
?? Dispositifs de répit s’accorder du temps pour soi avec l’ADAPEI des Landes
?? Sur inscription auprès du Pôle des Aidants. .
Route de Solférino Relais Petite Enfance Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 77 16 67 l.bentes@ciascoeurhautelande.fr
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English : Cercle des parents
???????? Parents’ Circle
?? Tuesday, September 29 ? 6:30 p.m. 8:30 p.m. %E0 Sabres
?? %AB Self-Care Strategies: Making Time for Yourself %BB with ADAPEI des Landes
?? Registration required through the Caregivers’ Hub.
L’événement Cercle des parents Sabres a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Cœur Haute Lande
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